29 июня - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется областной педагогический марафон.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание городской думы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул, Республики, 142, зал "Сибирь") начнется рабочая встреча, посвященная вопросам перспективных направлений развития бизнеса на основе переработки отходов стекла и полимерной продукции.

В Тюмени в 11 часов 15 минут в малом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется встреча губернатора Владимира Якушева с делегацией посольства Республики Корея.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Открытие купального сезона и профилактика чрезвычайных ситуаций на воде. Работа Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в летний период".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума правительства.

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция председателя общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области Игоря Уракова "О работе общественного совета при департаменте ЖКХ в 2016 году".

В Тюмени в 14 часов на ул Советской, 61 (каб. 428) начнется заседание общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

В п. Новикова Исетского района в 10 часов начнется окружная выставка "День Уральского поля-2017". Участие в ней примет губернатор региона Владимир Якушев.

В Большом Сорокино в 13 часов в спортивном центре "Сибирь" начнутся Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области по уличному баскетболу.

В Сорокинском и Голышмановском районах состоятся Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области по футболу.

Этот день в истории:

В 1911 году спущен на воду первый русский дредноут — линкор "Севастополь".

В 1916 году в воздух поднялся первый самолет авиакомпании "Боинг".

В 1932 году в Ленинграде при больнице "Память 25 октября" открылся первый научно-практический институт переливания крови.

В 1964 году был создан пульт дистанционного управления телевизором.

В 1973 году была запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным Полярным кругом.