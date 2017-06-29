Крым станет ближе благодаря мобильному приложению

Тюменская линия

Мобильное приложение "Я. Крым – точка притяжения" разработано для россиян. Оно создано при информационной поддержке министерства курортов и туризма Крыма. Скачать его можно бесплатно в интернет-сервисах AppStore, GooglePlay и ЯндексStore. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

"Мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать отдых гостей комфортным, запоминающимся, ярким на эмоции и открытия. Я рад, что есть такой некоммерческий проект – бесплатное мобильное приложение, в котором доступны полезные и актуальные разделы. Приложение станет отличным помощником при планировании поездки в Крым и во время пребывания на полуострове. В нем используется информация с туристического портала Крыма. Постоянно ведется доработка и актуализация приложения", – отметил Сергей Стрельбицкий.

В приложении доступны разделы "Новости", "Про Крым", "Где остановиться", "Где поесть", "Что посмотреть", "Чем заняться", "Фото", "Видео", в которых можно ознакомиться с информацией о городах республики, объектах размещения и питания, достопримечательностях, актуальных и интересных мероприятиях, проходящих на полуострове. Также в приложении доступны разделы "Автопрокат", "Такси", "Контакты", "QR сканер", "Уведомления", "О приложении".

Пользователи мобильного приложения могут брать автомобили на прокат, вызывать такси, прокладывать маршрут в любую точку Крыма, связываться напрямую с экстренными службами, горячими линиями, аэропортом, вокзалами и паромной переправой, а также оставлять свои отзывы и предложения. В мобильном приложении также указаны прямые контакты средств размещения и ресторанов.