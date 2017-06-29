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30 июня - события дня

17:54 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется защита проектов в Школе делового английского.

В Тюмени в 10 часов в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) откроются дискуссионные площадки Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских объединений.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова "Об ограничении роста коммунального платежа с 1 июля 2017 года в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информагентства "ФедералПресс" (отель Double Tree by Hilton, зал Silver-hall) начнется круглый стол "Карты "Мир": практика внедрения отечественной платежной системы в Тюменской области".

В Тюмени в 15 часов в Комсомольском сквере начнется фестиваль цветников NaTure.

В Тюмени в 19 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча в формате открытой дискуссии "Наука против здравого смысла". 

В Тюменском районе в филиале "Ребячьей республики" "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги Тюмень – Каменка - граница Свердловской области) состоится профориентационное мероприятие "Летний лагерь – территория профориентации".

Этот день в истории:

В 1894 году открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр-бридж.

В 1908 году в енисейской тайге в 80 км от Ванавары взорвалось таинственное небесное тело, получившее название "Тунгусский метеорит". Ударная волна опустошила площадь в 2 тыс. кв. км.

В 1920 году организована Всесоюзная книжная палата, ныне Российская книжная палата.

В 1964 году получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

В 1994 году в России завершена чековая приватизация.

В 1997 году в Великобритании выходит первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".

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