Веломарафон "Путь мира" пройдет через Тюмень

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень станет еще одним городом в маршруте веломарафона "Путь мира", основной целью которого является привлечение внимания жителей Грузии, России, Казахстана, Беларуси, стран Европы к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, Нодар Беридзе взял старт своего одиночного веломарафона "Путь мира" 22 января 2016 года с острова Русский на Дальнем Востоке, а завершит в Тбилиси 26 мая 2018 года к 100-летию независимости Грузии. Этот путь он планирует преодолеть за 850 дней, посетив 30 стран и проехав 50 тысяч километров.

По его словам, его жизнь изменилась после встречи с Джумбером Лежавой – многократным рекордсменом планеты по отжиманиям, послом мира ЮНЕСКО, который, несмотря на тяжелую болезнь, нашел в себе силы покорить практически весь мир, совершив кругосветное путешествие на велосипеде.

В Тюмени путешественника встретят 3 июля в Гилевской роще около 16 часов горожане и воспитанники СДЮСШОР №4, которые после торжественной встречи смогут присоединиться к велопробегу Нодара Беридзе, проехав с ним по новой современной велодорожке Гилевской рощи.