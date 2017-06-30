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Тюменцы разрисуют город в технике траф-арт  

15:32 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Мастер-класс от единственного художника-трафаретчика Перми Виктора "Фрукты" пройдет в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 1 и 2 июля.

За выходные участники освоят технику создания и нанесения трафаретов, а также применят ее на практике, воплотив собственные проекты в уличном пространстве Тюмени. Участие бесплатное. Количество мест - 15.  

Ни один художник Тюмени не работает в подобной технике, именно поэтому мастер-класс станет уникальной возможностью научиться траф-арту, не покидая город. Для участия в мастер-классе не требуются специальные навыки и художественное образование, но владение графическими редакторами и наличие ноутбука приветствуются.

На теоретической части, которая состоится 1 июля с 13 до 20 часов, Виктор проведет краткий обзор трафаретной истории. В этот же день начнется совместная работа художника и участников: обработка фото и эскизов, вырезание и подготовка их к реализации.

2 июля с 13 до 20 часов тюменцы выйдут на улицы города, чтобы реализовать свои проекты на электрических шкафах — объектах фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц", который проходит в Тюмени прямо сейчас. Темой мастер-класса станет история областного центра, поэтому в своих работах участники отразят важные события, людей, чей вклад в развитие города они считают значимым, а также символы, образы и предметы, связанные с Тюменью и ее историей. Подробнее с картой объектов можно ознакомиться на сайте морфологияулиц.рф.

Число участников мастер-класса строго ограничено, необходима предварительная регистрация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96.

Теги: художники , Морфология улиц

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