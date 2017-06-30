Пожарные региона спасли из огня мужчину

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Сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа Тюменской области.

Ночью на ул. Ленина загорелась штора от не выключенной электроплитки. За считанные секунды огонь распространился по всему дому. По тревоге были подняты бойцы 142 пожарно-спасательной части и сёл Першино и Падуна. Всего с огнем боролись семь человек, было задействовано четыре пожарных автомобиля. На момент прибытия спасателей жилой дом, веранда и хозяйственные постройки уже полыхали, общая площадь пожара составила 88 кв. м. Соседи сообщили спасателям, что в горящем доме находится мужчина. Руководителем тушения пожара было принято решение создать звено газодымозащитной службы и пойти в разведку для обнаружения и спасения человека. Благодаря грамотным и своевременным действиям пожарных мужчина был обнаружен и спасен из горящего дома. После чего все силы были направлены на тушение огня. Второй важнейшей задачей было не дать ему распространиться на соседние дома, с чем сотрудники МЧС успешно справились.

Через 12 часов на пульт диспетчера вновь поступило сообщение о пожаре на той же улице в Новой Заимке. По прибытию на место, спасатели выяснили, что горит одна из комнат дома на площади 9 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню уничтожить весь дом.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. Жильцы дома и не подозревали, что их ждет беда, а спохватились, после того, как сработал автономный пожарный извещатель, установленный в комнате. Прибор включился, когда пожар только начинался и появился первый дым. Они сразу позвонили в пожарную охрану.

Обнаружение на ранней стадии и быстрое прибытие спасателей позволили минимизировать ущерб и избежать жертв.