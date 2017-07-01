1 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на площади около администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется вручение дипломов выдающимся выпускникам Тюменского индустриального университета.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Тура" (ул. Кедровая, 127) начнется открытый чемпионат Тюменской области по дартсу.

В Тюмени в 12 часов в Центре социальной помощи семье и детям "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется седьмой фестиваль соседей.

В Тюмени в 12 часов во Дворце бракосочетания начнется вручение памятных медалей парам, отмечающим юбилей супружеской жизни.

В Тюмени в кинотеатрах стартует летний театральный фестиваль TheatreHD.

В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тобольске в 14 часов в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (7 мкр, 30, пятый этаж) начнется открытие проекта "Вместе мы можем больше" — проект победителей конкурса "Моя идея".

В с. Абалак Тобольского района состоится Международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле".

В д. Тураева Тюменского района в 11 часов начнется национальный праздник "Сабантуй".

В Нижнетавдинском районе в 9 часов на базе отдыха "Штурм" (23 км Велижанского тракта) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пейнтболу.

Этот день в истории:

В 1200 году в Китае изобретены солнцезащитные очки.

В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.

В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

В 1917 году в России впервые выполнен переход на летнее время.

В 1964 году началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.

В 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.