up

1.07.2017 суббота

EUR 67.8072

USD 59.3862

В Тюмени 16..18 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

1 июля - события дня

17:54 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на площади около администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется вручение дипломов выдающимся выпускникам Тюменского индустриального университета.

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе "Тура" (ул. Кедровая, 127) начнется открытый чемпионат Тюменской области по дартсу.

В Тюмени в 12 часов в Центре социальной помощи семье и детям "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется седьмой фестиваль соседей.

В Тюмени в 12 часов во Дворце бракосочетания начнется вручение памятных медалей парам, отмечающим юбилей супружеской жизни.

В Тюмени в кинотеатрах стартует летний театральный фестиваль TheatreHD.

В Тобольске в 10 часов на стадионе "Тобол" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по легкой атлетике.

В Тобольске в 14 часов в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (7 мкр, 30, пятый этаж) начнется открытие проекта "Вместе мы можем больше" — проект победителей конкурса "Моя идея".

В с. Абалак Тобольского района состоится Международный фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле".

В д. Тураева Тюменского района в 11 часов начнется национальный праздник "Сабантуй".

В Нижнетавдинском районе в 9 часов на базе отдыха "Штурм" (23 км Велижанского тракта) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пейнтболу.

Этот день в истории:

В 1200 году в Китае изобретены солнцезащитные очки.

В 1862 году открыта Московская публичная библиотека.

В 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль.

В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

В 1917 году в России впервые выполнен переход на летнее время.

В 1964 году началось строительство нефтепровода Шаим - Тюмень.

В 1998 году в Российской Федерации восстановлен орден Андрея Первозванного.

Последние новости

21:42 Глава Перевалово выявил коррупционные нарушения, идет проверка
20:16 Девятнадцать жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом
19:52 Открытый чемпионат области по дартсу пройдет в Тюмени
19:27 NaTure: первый фестиваль цветников превратился в большой городской праздник Фото
18:20 Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина
18:03 Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости Фото
18:01 Тюменцам стоит опасаться клещей
17:54 1 июля - события дня
17:43 Тело пропавшего мальчика обнаружили в Когалыме
17:36 Фестиваль творческих проектов "Мы-первые" прошел в Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости

Информатизация тюменского здравоохранения вышла на мировой уровень

Первая партия новых ЛиАЗов обновила тюменский автопарк

Политика

Тюменские депутаты решили повысить дисциплину

Эрнест Валеев: курортного сбора в Тюменской области пока не будет

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

Экономика

Тюменцы стали чаще расплачиваться картами "Мир"

Как будут начислять плату за ЖКУ с 1 июля: правила и преимущества

Специальная лаборатория оценит качество тюменских дорог и составит план ремонта

Общество

Девятнадцать жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

NaTure: первый фестиваль цветников превратился в большой городской праздник

Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина

Спорт

Открытый чемпионат области по дартсу пройдет в Тюмени

Соревнования по велоспорту-маунтинбайку пройдут на озере Цимлянском

В Тюмени впервые пройдет открытый чемпионат по дартсу

Происшествия

Глава Перевалово выявил коррупционные нарушения, идет проверка

Тело пропавшего мальчика обнаружили в Когалыме

В Тюмени осудили крышевавших спа-салоны полицейских
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+