3 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ГИБДД Тюменской области (ул. Одесская, 16) начнется вручение сотрудникам ГИБДД наград и ключей от новых патрульных автомобилей.

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова "Актуальные вопросы образования и предоставления земельных участков".

В Тюмени в 16 часов в Гилевской роще остановится путешественник Нодар Беридзе в рамках веломарафона "Путь мира".

В Тюмени в 15 часов на площадке возле Института психологии и педагогики ТюмГУ (пр. 9 Мая, 5) отроют проект "UnFOLD – создай ключ". Это серия психологических тренингов для людей с инвалидностью.

Этот день в истории:

В 1700 году был подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695–1696.

В 1898 году американец Джошуа Слокум завершил первое в мире одиночное кругосветное плавание.

В 1928 году в продаже появились первые телевизоры.

В 1936 году постановлением Совета народных комиссаров СССР создана Государственная автомобильная инспекция.

В 1941 году вышло радиообращение Сталина к советскому народу.

В 1996 году Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.