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Фильм об уличном искусстве покажут в Тюмени

16:08 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

В Тюмени пройдет премьера фильма о российском стрит-арте и граффити. Ее автором стал нижегородский художник Никита Номерз. Премьерный показ состоялся в Нижнем Новгороде в июне, затем презентация прошла в Екатеринбурге, а третьим городом станет Тюмень.

Впереди фильм ожидает целая серия показов. Как отмечает художник, название связано с желанием показать, кто стоит за уличным искусством страны. На протяжении шести лет Никита Номерз интервьюировал граффити-райтеров и уличных художников, документировал фестивали уличного искусства и снимал, как рисуют на улицах разных городов.

Съемки проходили в Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре и еще 15 городах России. В фильме снялись более 60 райтеров и художников страны: в их числе "русский Бэнкси" Паша 183, пермский стрит-арт художник Александр Жунёв и команда новосибирских граффитчиков "Так надо".

Кинопоказ состоится в рамках фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц", который проходит в городе прямо сейчас. Напоминаем, что к участию в фестивале приглашаются все, кто хочет внести вклад во внешний вид города. Помимо образовательной программы от экспертов фестиваль включает в себя конкурс эскизов: художники получат право реализовать свою идею на одном из городских объектов, а авторы лучших работ получат денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Самого крупного гранта в 100 тысяч рублей удостоится художник, чей эскиз украсит собой опоры Моста влюбленных — главной достопримечательности Тюмени. Подать заявку на участие в "Морфологии улиц", а также познакомиться с подробной программой и условиями конкурса можно на сайте. Срок приема заявок продлен до 10 июля.

Просмотр документальной ленты "В открытую" пройдет 5 июля в коворкинге "Моя территория". На просмотре картины тюменцы смогут пообщаться с ее автором. Начало в 19 часов, пишет "КП-Тюмень".

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