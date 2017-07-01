Открытый чемпионат области по дартсу пройдет в Тюмени

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В Тюмени стартует открытый чемпионат области по дартсу. Планируется, что на нем помимо региональной сборной, выступят команды из Челябинска, Озерска, Перми, Екатеринбурга, Омска, Москвы и Новосибирска.

Председатель РО ОФСОО "Федерация дартс России" по Тюменской области Игорь Тюшняков рассказал, что в первый день пройдет личное первенство, во второй — соревноваться будут мужские и женские команды.

"Команда Тюменской области показывает хорошие результаты. В сборной сегодня 12 основных членов и шесть запасных. Среди них 5 человек имеют первый взрослый разряд, один — кандидат в мастера спорта. В 2016 году только в Тюмени прошло 8 турниров. Также команда за собственный счет посетила соревнования в Заводоуковске, Ижевске, Екатеринбурге и Москве", - сказал Игорь Тюшняков.

Напомним, региональная федерация дартса получила аккредитацию в августе прошлого года, но интенсивно тренироваться начали шесть месяцев назад.

Чемпионат пройдет 1 и 2 июня в МАУ ДОД ДЮСШ "Тура". Вход на мероприятие — свободный, пишет "Вслух.ру".