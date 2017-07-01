Юные тоболяки приняли участие в познавательной игре об истории города

Тюменская линия

Дети, проходящие реабилитацию в социально–реабилитационном центре для несовершеннолетних Тобольска, отметили День города познавательным квестом, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Под руководством сотрудников центра Асины Мирязовой и Людмилы Бахаревой юные театралы из семейной площадки "Селфи" провели театрализованную познавательную игру по станциям "Город четырех веков". На первой "станции" квеста с таинственным названием "Легенды старого Искера" детей встречает татарская принцесса Сузге, которая рассказывает ребятам историю появления города. На следующих станциях они познакомились с "декабристом", пригласившим их участвовать в интеллектуальной игре "Умники и умницы". На станции "Они прославили Тобольск" ребята назвали имена многих знаменитых людей, судьба которых была связана с Тобольском.