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Для "особых" тюменцев стартует проект "UnFOLD – создай ключ"

11:06 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Серия психологических тренингов для людей с инвалидностью стартует в Тюмени. На площадке возле Института психологии и педагогики ТюмГУ отроют проект "UnFOLD – создай ключ" 3 июля в 15 часов ждут всех желающих. 

"Сама идея проведения таких тренингов родилась в 2016 году благодаря грантовому конкурсу "Моя идея". Я работала в Ленинской общественной организации инвалидов и видела, как тяжело жить людям с инвалидностью, как их беспокоят комплексы и страхи, апатия, недопонимание. Мне захотелось помочь им, поэтому я и организовала проект "UnFOLD – создай ключ", — поделилась его руководитель Екатерина Уколова.

Организаторы приглашают на открытие проекта всех желающих. В программе психологические игры от Екатерины Уколовой, инклюзивные игры от руководителя коворкинга "Белая трость ТюмГУ" Степана Панова, обучение жестовому языку от руководителя молодежной организации глухих и слабослышащих Тюменской области Тимура Дугарова, пишет "Мегатюмень". 

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