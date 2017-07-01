В Тюмень прибудет представитель Международного фонда по медицинскому обмену

Тюменская линия

В Тюменской области побывает исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинского обмена Акира Сакаи. Договоренность об этом визите стала одним из результатов работы бизнес-миссии представителей Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

На встрече с представителем ЯРФМО в Токио 26 апреля обсуждалась возможность сотрудничества региона с Фондом при реализации проекта "Создание онкологической клиники в Медицинском городе" , а также проектов использования горячих источников Тюменской области

В программе визита запланировано посещение нескольких тюменских объектов здравоохранения. В частности, японский гость побывает в Медицинском городе, на заводе "Фармасинтез-Тюмень", в санатории "Сибирь".