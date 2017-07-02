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Будущих бизнесменов приглашают на образовательные курсы

17:06 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

В Тюмени начала работу программа для будущих бизнесменов. Те, кто хотят стать предпринимателями, могут получить знания и практические навыки по созданию и развитию бизнеса. Об этом рассказал начальник отдела изучения рынка труда центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Егор Синяков

"Проект предназначен для двух типов предпринимателей: начинающих – тех, у кого есть лишь идеи и желание для создания бизнеса или кто только запустил свой бизнес, но пока не знает с чего начать, и действующих – тех, кто уже давно начал свое дело, и стремится его совершенствовать и развивать (владельцы микро- и малого бизнеса)", - пояснил он. 

Программа включает в себя теоретическую часть и решение различных практических задач. Участники получают доступ к видеоурокам и вебинарам с экспертами курса. Продолжительность курса составляет 5 месяцев.

Вся программа разбита на модули, посвященные основным вопросам организации и ведения бизнеса – от бизнес-моделей до стратегий развития. Отдельные модули посвящены методикам исследования рынка и потребителей, основам финансовой грамотности, интернет-маркетингу и многому другому. Каждый новый модуль становится доступен только после выполнения всех необходимых заданий из предыдущего, но не ранее даты, указанной в учебном плане. 

Пройдя курс, участники смогут систематизировать имеющиеся знания, наработать ключевые бизнес-компетенции и сформировать целостное видение своего бизнеса. По итогам они получат электронный сертификат, подтверждающий успешное прохождение программы "Бизнес класс", ну а набранные во время учебы баллы можно обменять на подарки от организаторов и партнеров. Участие в программе абсолютно бесплатно, пишет "Мегатюмень".

Получить подробную информацию о программе можно также и в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района по тел. 27-36-11.

 

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