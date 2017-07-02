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Тюменские рабочие участвуют во Всероссийском конкурсе профессионалов

19:31 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: bryansk24.ru

В Екатеринбурге прошел первый региональный отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший монтер пути". Как сообщила пресс-секретарь департамента труда и занятости населения Тюменской области Оксана Белова, в конкурсе приняли участие 27 мастеров.

Они участвовали в двух турах: теоретическом и практическом. Оценивались специальные знания в области устройства и текущего содержания железнодорожного пути, правил технической эксплуатации железных дорог, требований охраны труда. 

Практическая часть конкурса проходила на промышленной площадке и оценивалась по таким критериям, как: соблюдение правил использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов; соблюдение технологической последовательности; качество выполненной работы; соблюдение правил охраны труда и требований безопасности.

Конкурс проходит по системе индивидуального первенства. По итогам регионального этапа конкурса определены победители. Второе место занял участник из Тюмени Петр Егоров, представитель ПЧ-12 Свердловской дирекции инфраструктуры.

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший монтер пути" состоится 19 сентября 2017 года в Московской области.

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