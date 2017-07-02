Фотовыставка портретов детей-сирот доступна в сети Интернет

www.beijing-kids.com

Фотовыставка портретов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, открылась в июне на сайте Центра социальной помощи семье и детям "Семья". Сведения о ребятах, подлежащих устройству в семьи, можно найти в разделе "Галерея детства".

Идея выставки в том, чтобы познакомить горожан с информацией о детях, привлечь внимание общественности к проблеме сиротства, а также помочь потенциальным приемным родителям узнать о процедуре приема ребенка в семью.

На сайте можно ознакомиться с индивидуальными историями детей, главной мечтой которых стало обретение настоящей семьи. Сегодня в галерее - информация о семи ребятах - 4 мальчиках и трех девочках разного возраста. Также на сайте представлен положительный опыт замещающих семей и информация о мерах государственной поддержки для семей, решившихся на принятие в семью нового члена.

Ознакомиться с информацией о проекте и жизненными историями несовершеннолетних можно на сайте. За каждым фотопортретом скрывается индивидуальный характер, личная история и общее главное желание в жизни – обретение настоящей, дружной и любящей семьи.