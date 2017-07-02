Тобольские семьи приняли участие в детском спектакле

Тюменская линия

В социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска продолжает работу семейная театрализованная площадка "Селфи". Она создана в 2016 году при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает департамента социального развития Тюменской области.

Недавно самодеятельные артисты представили зрителям новый спектакль по мотивам сказки о Красной Шапочке. Сценическая постановка по всеми любимой истории, получилась недолгой по времени, но поучительной. Вместе со взрослыми ребята показали, как любовь к бабушке, бесстрашие и сердечная доброта героини побеждает злобу волка, в одиночестве живущего в темном лесу.

Особую красочность и веселое настроение постановке задали декорации и хорошо подобранное музыкальное сопровождение. Элементы костюмов ребята сделали своими руками под руководством педагогов.

"Попадаешь на спектакли, которые организуют ребята театральной площадки "Селфи" и, как будто снова становишься ребенком, веселым и непосредственным. Зрительские аплодисменты стали реальной оценкой мастерства актеров, их умения перевоплощаться и уверенности в себе – отметила заведующая отделением срочной социальной помощи центра, член регионального отделения ВОД "Матери России"Екатерина Тиссен.