Тюменцы примут участие в Челябинском экономическом форуме

tyumen-city.ru

Тюменские компании представят в сентябре на Южном Урале новейшие разработки по развитию автотранспортной и промышленной отраслей.

Программа двухдневного форума обещает быть очень насыщенной. Представители крупнейших городов УФО, а также Москвы, северной столицы, Саратова и Кемерово поделятся успешным опытом применения инновационных технологий в дорожном строительстве и производстве стройматериалов, обсудят модернизацию дорожной инфраструктуры в Урало-Сибирском регионе, развитие сети общественного транспорта и другие глобальные вопросы.

Специалисты, представляющие семьдесят крупнейших компаний страны, в также Белоруссии, выберут для себя наиболее оптимальную форму общения – семинар, мастер-класс, круглый стол либо панельную дискуссию, пишет "Тюменская область сегодня".

Почетными гостями форума станут министр экономического и социального развития Максим Орешкин, его коллега из Минтранспорта Максим Соколов, Юрий Неелов, возглавляющий комитет Совета Федерации по экономической политике, и другие официальные лица.

Добавим, в рамках мероприятия будет работать многоотраслевая выставка "ТехноЭкспо" по трем основным направлениям: "ИнноСтрой-2017", "Машиностроение. Металлообработка. Сварка" и "Коммерческий транспорт. Перевозки".