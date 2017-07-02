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Новую технологию, способную помочь пациентам с агрессивными формами лимфомы, освоили в Тюмени

12:59 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Врачи Тюменского МКМЦ "Медицинский город" освоили особенную технологию лекарственного лечения – высокодозную химиотерапию. Она способна помочь больным с самыми агрессивными формами лимфомы, сообщает департамента здравоохранения Тюменской области. 

Высокодозная химиотерапия представляет собой лечение несколькими препаратами в больших дозах. Это длительное лечение, которое чревато осложнениями, требует круглосуточного наблюдения за пациентом и серьезной сопроводительной терапии: антибактериальной, противогрибковой и т. д. В пациента нужно вкладываться максимально. Результат того стоит – болезнь отступает.

"Раньше для пациентов с высокоагрессивными лимфомами прогноз всегда был плохой, - поясняет Елена Гайсина, руководитель терапевтической службы "Медгорода". - Но мы освоили и начали применять блоковую высокодозную химиотерапию, которая дает отличные результаты. Теперь шанс на излечение высок. Все пациенты, которых пролечили таким методом, находятся в ремиссии: у них нет проявлений заболевания. Хотя изначально они поступили к нам в плохом состоянии".

Сегодня в химиотерапевтическом отделении № 1 лечение таким методом проходят пять пациентов трудоспособного возраста. 

 

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