В Тобольске пройдет фестиваль органной музыки

domofoto.ru

В Тобольске 15-16 июля состоится фестиваль органной музыки. Мероприятие приурочено к 110-летию освящения тобольского Римско-католического храма.

Идея проведения органного фестиваля принадлежит Марии Блажевич, известной органистки и пианистки, лауреата международных конкурсов, солистки Томской и Тюменской филармоний. Его цель - каждый год собирать музыкантов из разных городов России и стран, у которых органная музыка вызывает особый интерес. Пианистку поддержал настоятель католического храма Дариуш Станьчик.

Фестиваль задуман как серия из пяти концертов. Среди участников - органист из Германии – Александр Мозелер, Мария Блажевич, а также вокалисты – Евгения Штейнмиллер (Томск), Жанна Стригун (Тюмень), Руслан Балягов (Новосибирск), инструменталисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов – трубач Андрей Чернов (Санкт-Петербург), гитарист Иван Беседа (Тюмень).

Римско-католический храм пресвятой Троицы в Тобольске - это уникальное место по своей красоте, по своей духовной энергетике, отмечают организаторы. Первый краеугольный камень храма был заложен 15 августа 1900 года. В 1907 состоялось освящение Римско-католического костёла польских ссыльных епископом Яном Цепляком. Здание было возвращено верующим только в 1993 году.

В 2004 году в костеле установили немецкий электроорган фирмы "Альборн", который по-настоящему потрясающе звучит в акустике костела. В настоящее время в храме проходят концерты органной и духовной музыки, пишет "Вслух.ру".