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Тюменцам предлагают отпраздновать День семьи, любви и верности на нескольких площадках

18:47 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: Евгении Шевцовой

Ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности в городе Тюмени пройдут многочисленные конкурсы, тематические программы и концерты, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Уже во второй раз в областном центре состоится фотоконкурс "Что может быть важнее, чем семья?", в котором может принять участие любой житель Тюмени без возрастных ограничений. Конкурс проводится в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26)

с 1 по 7 июля по четырем номинациям. В том числе: "Дружная семья", "Мы – спортивная семья", "Счастливая семья", "Мы и братья наши меньшие". Награждение победителей состоится на концертной программе "Семья - любви и верности венец!" на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) 7 июля в 17 часов.

Праздничные программы запланированы на 7 июля по всему городу. Дом культуры "Водник" подготовил программу "Не надобен клад, если в семье лад" (начало в 15 часов в Сквере "Корабельный" по ул. Судоремонтная, 25).

"Ромашковый праздник" стартует в 18 часов на уличной площадке Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в.

Возле Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 11 часов 8 июля тюменцев ждет конкурсная программа "Семь Я" для родителей и детей.

В полдень того же дня Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) подарит всем жителям города Тюмени развлекательную программу "Вместе и навсегда".

Народное гуляние с песнями, плясками, конкурсами для семей пройдет 8 июля в 18 часов в Сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2).

 

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