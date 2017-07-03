Ялуторовск - точка притяжения туристов

Тюменская линия

Событийный туризм стал основным генератором турпотока в Ялуторовск. Об этом рассказал глава администрации города Вячеслав Смелик.

Так, в 2016 году город только с этими целями посетило около 38 тыс. человек. Туристов привлекли такие мероприятия как: зимний квест "Берендеево царство", "Масленичный разгуляй", народное гуляние "Сибирская масленица", областной открытый фестиваль народного творчества им. С.И. Мамонтова, первый открытый областной фестиваль казачьей культуры "Любо братцы-казаки!", "Августовские спасы", "Квасной пир - на весь мир", областной открытый историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера", парад-шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Осенью 2016 года Ялуторовск был представлен во всероссийском конкурсе на лучшее событийное мероприятие, в результате которого шесть городских мероприятий вошли в Национальный календарь событий на 2017 год ("Декабристские вечера", "Сибирская Масленица", "Августовские спасы", "Берендеево царство", "Квасной пир - на весь мир", "Мамонтовский фестиваль"). Ежегодно в целях включения в национальный календарь со всей страны присылается около 2500-3000 проектов. Все заявленные события прошли отбор экспертной комиссии и оценку по ряду критериев: масштабность, массовость, охват аудитории, транспортная доступность, развитость инфраструктуры, медиа активность и т.д.

Кроме того, региональный народный праздник "Сибирская Масленица" был удостоен специального приза на премии Russian Event Awards, город Ялуторовск назван блинной столицей России.

Наконец, в прошлом году Ялуторовск был включен в федеральный маршрут "Чайный путь - Врата Сибири". Маршрут рассчитан на 5 дней/4 ночи, протяженность составляет 700 километров. Посещение запланировано на второй день тура, в него включены: обзорная экскурсия по городу "НеобыЧайные истории Ялуторовска", посещение музейного комплекса, интерактивная экскурсия по Ялуторовскому острогу, пишет "Вслух.ру".