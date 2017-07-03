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Тюменцы представят свои работы на выставке "Великий Шелковый путь" в Абакане

20:46 02 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Работы тюменских художников представят на открытии международного арт-проекта в Абакане.Художественная выставка "Великий Шелковый путь" из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея – заповедника откроется 30 июня в Республиканском музейно-культурном центре.

Вернисаж проходит в рамках презентации Всероссийского проекта "Великий Шелковый путь. Сибирская дорога" во время работы VII Международного культурно-туристского форума "Историко-культурное развитие как ресурс социокультурного развития".

Выставка – это международный арт-симпозиум, участие в котором принимают художники из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и России. На суд зрителей выставлены 78 картин, графические композиции и предметы декоративно-прикладного искусства.

Нашу многонациональную страну представили мастера из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Якутии (Саха), Кемеровской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкортостана и Татарстана.

Тюменские живописцы внесли свою лепту в историю международного проектного движения наряду с мастерами из Москвы, Кирова, Пензы, пишет "Тюменская область сегодня". 

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