5 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийском дне поля-2017 в Республике Татарстан.

В Тюмени в 8 часов от здания УМВД России по Тюмени (ул. Ватутина 34) начнется автопробег в честь 100-летия российской милиции и посвященный памяти павших сотрудников.

В Тюмени в 9 часов на ул. Спорта, 2В начнется работа стажерской площадки, где педагоги поделятся опытом работы с детьми.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется научно-практическая конференция "Внедрение передового опыта в области охраны труда и промышленной безопасности".

В Тюмени в 10 часов на ул. Советской, 61 (зал заседаний, 2 этаж) начнется межрегиональная конференция и обучение экспертов вопросам внедрения Национальной системы квалификаций в Тюменской области. Пресс-подход в 9 часов 45 минут.

В Тюмени в 15 часов в арт-пространстве "Друзья" (ул. Дзержинского, 38) начнется пресс-конференция, посвященная молодежному проекту по роллерблейдингу "SibSub Inline camp".

В Тюмени в 19 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется показ документальной ленты "В открытую", посвященной российскому стрит-арту и граффити.

Этот день в истории:

В 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

В 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей Би-Би-Си.

В 1994 году в Китае запрещено использование детского труда.

В 1995 году песня "Моя Москва" принята в качестве официального гимна столицы России.