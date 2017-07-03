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Делегация посольства Республики Корея посетила Федеральный центр нейрохирургии

17:32 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии посетила делегация посольства Республики Корея в рамках визита в Тюменскую область.

Заинтересованность гостей к медицинскому учреждению возникла как к показательному высокотехнологичному центру, где сконцентрированы самые лучшие возможности и достижения по оказанию нейрохирургической помощи пациентам малотравматичными методами.

Главный врач ФЦН Альберт Суфианов представил полномочному министру посольства Ха Те Eк и другим представителям делегации современные операционные центра, класс по отработке практических навыков, аналогов которому сегодня нет ни в одной клинике страны, а также рассказал гостям об уникальных возможностях ФЦН.

Учитывая, что момент приезда делегации совпал с проходящей в центре международной конференцией по хирургии эпилепсии, куда съехались известные нейрохирурги из разных уголков мира, Альберт Суфианов сосредоточил внимание корейцев и на значимости обучающих курсов. Гости проявили живой интерес к деятельности центра, в общении с главным врачом и специалистами ФЦН прояснили ряд вопросов.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , Альберт Суфианов , медицина

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