Делегация посольства Республики Корея посетила Федеральный центр нейрохирургии

Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии посетила делегация посольства Республики Корея в рамках визита в Тюменскую область.

Заинтересованность гостей к медицинскому учреждению возникла как к показательному высокотехнологичному центру, где сконцентрированы самые лучшие возможности и достижения по оказанию нейрохирургической помощи пациентам малотравматичными методами.

Главный врач ФЦН Альберт Суфианов представил полномочному министру посольства Ха Те Eк и другим представителям делегации современные операционные центра, класс по отработке практических навыков, аналогов которому сегодня нет ни в одной клинике страны, а также рассказал гостям об уникальных возможностях ФЦН.

Учитывая, что момент приезда делегации совпал с проходящей в центре международной конференцией по хирургии эпилепсии, куда съехались известные нейрохирурги из разных уголков мира, Альберт Суфианов сосредоточил внимание корейцев и на значимости обучающих курсов. Гости проявили живой интерес к деятельности центра, в общении с главным врачом и специалистами ФЦН прояснили ряд вопросов.