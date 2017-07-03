4 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1, второй этаж, большой зал) начнется открытая тренировка с участием победителя первенства Европы по дзюдо Георгия Третьякова.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Роль учреждений социального обслуживания в поддержке семей с детьми".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента лесного комплекса Тюменской области Владимира Артановского "О мероприятиях по лесовосстановлению в Тюменской области".

В Тюменском районе в санатории "Жемчужный" (27 км Ялуторовского тракта) стартует многопрофильная смена для одаренных детей.

В Ялуторовском и Исетском районах побывают с рабочей поездкой члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.

Этот день в истории:

В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

В 1920 году спектаклем "Маугли" открылся первый государственный театр для детей, который создала 17-летняя Наталья Сац.

В 1950 году в эфир вышла радиостанция "Свободная Европа".

В 1958 году на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.