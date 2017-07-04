Как заработать полмиллиона рублей за конфетку
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Открыт прием заявок на конкурс на разработку упаковки для конфет "Москва". Дедлайн 21 июля.
К участию в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, молодые дизайнеры, представители творческих сообществ.
Главная цель конкурса - разработка креативного запоминающегося дизайна упаковки, отражающей образ Москвы. Дизайн обертки победителя планируется использовать как основу для разработки финальной упаковки оригинальной конфеты, которая получит право носить имя "Москва", разработанной в рамках конкурса рецептов.
Конкурсные задачи включают разработку трех элементов:
- доготипа;
- индивидуальной обертки конфеты;
- групповой (картонной) упаковки.
Обязательные элементы упаковки:
- логотип, включающий название "Москва";
- наличие места для размещения обязательной маркировки.
Победитель получит главный приз в размере 500 тыс. рублей.