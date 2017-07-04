up

4.07.2017 вторник

EUR 67.2016

USD 58.9695

В Тюмени 15..17 С 6 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Как заработать полмиллиона рублей за конфетку

16:10 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
static.tonkosti.ru

Открыт прием заявок на конкурс на разработку упаковки для конфет "Москва". Дедлайн 21 июля.

К участию в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, молодые дизайнеры, представители творческих сообществ.

Главная цель конкурса - разработка креативного запоминающегося дизайна упаковки, отражающей образ Москвы. Дизайн обертки победителя планируется использовать как основу для разработки финальной упаковки оригинальной конфеты, которая получит право носить имя "Москва", разработанной в рамках конкурса рецептов.

Конкурсные задачи включают разработку трех элементов:

- доготипа;

- индивидуальной обертки конфеты;

- групповой (картонной) упаковки.

Обязательные элементы упаковки:

- логотип, включающий название "Москва";

- наличие места для размещения обязательной маркировки.

Победитель получит главный приз в размере 500 тыс. рублей.

Теги: дизайнер , конкурсы , Москва

Последние новости

17:38 Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины
17:27 Сабантуй ждет жителей региона в Ярково
17:16 Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края
17:05 Упоровский район отметит 85-летний юбилей
16:54 В тюменской школе открыли научную смену по химии
16:43 Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки
16:37 Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля
16:32 Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ
16:21 Ветераны тюменской полиции отправятся в автопробег до Тобольска
16:10 Как заработать полмиллиона рублей за конфетку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Политика

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

Общество

Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины

Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края

Спорт

Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

ФК "Тюмень" проведет открытую тренировку дома

Тюменская скалолазка - чемпионка Европы

Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

Крупное дело по налоговой недостаче прекращено в Тюменской области

Двое детей утонули в Абатском
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+