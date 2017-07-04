Как заработать полмиллиона рублей за конфетку

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Открыт прием заявок на конкурс на разработку упаковки для конфет "Москва". Дедлайн 21 июля.

К участию в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, молодые дизайнеры, представители творческих сообществ.

Главная цель конкурса - разработка креативного запоминающегося дизайна упаковки, отражающей образ Москвы. Дизайн обертки победителя планируется использовать как основу для разработки финальной упаковки оригинальной конфеты, которая получит право носить имя "Москва", разработанной в рамках конкурса рецептов.

Конкурсные задачи включают разработку трех элементов:

- доготипа;

- индивидуальной обертки конфеты;

- групповой (картонной) упаковки.

Обязательные элементы упаковки:

- логотип, включающий название "Москва";

- наличие места для размещения обязательной маркировки.

Победитель получит главный приз в размере 500 тыс. рублей.