Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Фото компании "МегаФон"

Тюменские дети предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и Медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов лета-2017.

Топ-5 мультсериалов:

1. "Щенячий патруль".

2. "Маша и Медведь".

3. "Губка Боб-квадратные штаны".

4. "Черепашки-ниндзя", третье поколение.

5. "Приключения Ам-няма".

Топ-5 детских ТВ-каналов:

1. "Карусель".

2. "Детский".

3. Ginger HD.

4. "Бэби ТВ".

5. "Мульт".

Топ-5 полнометражных мультфильмов:

1. "Тролли".

2. "Монстр-траки".

3. "Босс-молокосос".

4. "Балерина".

5. "Кубо. Легенда о самурае".

"Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествия. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение "МегаФон.ТВ". В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например для просмотра в самолете", – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" Сергей Алферов.

Рейтинг составлен на основе данных приложения "МегаФон.ТВ", недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и Smart TV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в опасную зону, а также избежать случайных покупок.