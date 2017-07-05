"Лето в Тобольском кремле" начнется с "Летучей мыши" Штрауса в Тюмени

mkrf.ru

Оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса в исполнении певцов московского театра "Геликон-опера" под аккомпанемент Тюменского симфонического оркестра откроет музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 14 июля в 19 часов.

"В "Нефтянике" будет не просто концерт, пройдет спектакль с мизансценами, игрой со светом. И все это под музыку нашего оркестра. Будет опера на сцене в прямом смысле слова", - поделился с корреспондентом ИА "Тюменская линия" главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков.

По словам маэстро, артисты "Геликон-оперы" не стоят на сцене, как зачастую случается с оперными поставками, а двигаются по задумке режиссера, участвуют в создании драматического спектакля.

"Опера – это тоже драма, но в звуках", - пояснил он.

""Летучая мышь" звучит в любой, даже самой провинциальной оперетке. Идет, как правило, ужасно, ее очень трудно играть: это не оперетта, это комическая опера. Мы часто играем увертюру с "Летучей мыши": так мы ее разучиваем с нот, потому что это очень трудно. Сложнейшие вокальные партии, которые сопрано поет главная героиня Адель. Несмотря на сложности, режиссер Дмитрий Бертман поставил в "Геликон-опере" "Летучую мышь"", - рассказал Евгений Шестаков.

В 2017 году музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" не ограничится одним днем. После выступления в ДК "Нефтяник" Тюменский симфонический оркестр и артисты театра "Геликон-опера" представят оперу Умберто Джордано "Сибирь" на Красной площади Тобольска 15 июля.

Ирина Ромашкина