6 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут начнется пресс-тур на инновационные предприятия. Отъезд от Тюменского технопарка (ул. Республики, 142).

В Тюменском районе в 11 часов на площадке индустриального парка "Боровский" начнется выездное заседание общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов во Дворце бракосочетания (ул. Малыгина, 85, янтарный зал) начнется вручение общественных наград в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

В Тюмени в 15 часов в студии С-180 ГТРК "Регион-Тюмень" (ул. Пермякова, 6) начнется запуск вещания региональных программ в составе первого мультиплекса.

В Тюмени в 16 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

В Тюмени в 17 часов 30 минут на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется открытая тренировка ФК "Тюмень". После состоится пресс-конференция с участием директора клуба, главного тренера и капитана команды.

В Ишиме в 11 часов на 11 км объездной дороги начнется первенство Уральского федерального округа по велоспорту-шоссе.

В Тюменском районе в 10 часов 30 минут в областном центре "Ребячья республика" (38 км Салаирского тракта) начнется XI спартакиада детских оздоровительных центров Тюменской области, посвященная Году экологии.

В Нижнетавдинском и Абатском районах состоятся зональные соревнования Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области по лапте.

Этот день в истории:

В 1885 году Луи Пастер впервые успешно испытал вакцину против бешенства. Была спасена жизнь девятилетнего мальчика.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

В 1980 году начал выходить на русском языке еженедельник "Московские новости".