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В Тюмени назовут лучший микрорайон

12:49 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: www.phototyumen.ru

Самый комфортный застроенный микрорайон и благоустроенный двор определят в Тюменской области в рамках ежегодного конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2016 год".

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, оргкомитет конкурса продолжает прием заявок. Участником может стать любая организация, работающая на строительном рынке региона, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности, известности и количества работников. Главное условие допуска к профсостязанию — отсутствие несчастных и смертельных случаев на производстве.

Напомним, в 2016 году в номинации "Комплексное освоение территории (многоэтажное строительство)" были отмечены микрорайон "Тура", жилой район Преображенский и жилой комплекс "На Менделеево". На сегодняшний день это одни из самых динамично развивающихся и благоустроенных микрорайонов города, обеспеченных необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.  

Среди проектов малоэтажной комплексной застройки лучшими оказались жилой комплекс по ул. Калинина, 126 в Ишиме и жилой район "Озеро Цимлянское".

До завершения нового конкурса осталось совсем немного. Победители 2017 года будут традиционно названы в августе, в канун празднования Дня строителя.

В этом году участники конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области" будут состязаться в семи номинациях. Членам жюри предстоит выбрать также организацию года, лучший объект и проект, технологию года и предприятие, преуспевшее в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Теги: конкурс , микрорайоны , строительство

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