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7 июля - события дня

17:54 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетит Упоровский район.

В Тюмени в 9 часов на ул. Севастопольской, 12 откроется выставка-ярмарка "Тюменская рыба".

В Тюмени в 9 часов стартует пресс-тур в Областной центр профилактики и реабилитации с участием общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области и Общественной палаты.

В Тюмени в 10 часов стартуют ежегодные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации города.

В Тюмени в 12 часов в офисе "Ростелеком" (ул. Республики, 40/1, 5 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная реализации федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" в Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов на площади Дворца национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется III фестиваль-конкурс "От белой ромашки до красной рябины", посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности.

В Тюмени в 19 часов остановятся участники Международного мотопробега-эстафеты "Волна Памяти".

В Тюменском районе в 10 часов в Областном центре профилактики и реабилитации (23 км Салаирского тракта) начнется пресс-тур, посвященный профилактике наркомании и  антисоциальных явлений среди молодежи. Отъезд от ул. Республики, 83а.

Этот день в истории:

В 1859 году в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

В 1881 году впервые напечатана сказка "Пиноккио" (Рим, "Журнал для детей").

В 1932 году Ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.

В 1938 году в Ленинграде показан в эфире двухчасовой концерт. Это первая в СССР телевизионная передача.

В 1946 году в Ленинграде в честь Победы в Великой Отечественной войне открыт Московский парк Победы.

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