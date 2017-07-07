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В Тюмени ко Дню города высадили миллион цветов

16:01 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В преддверии празднования 431-летия со дня основания Тюмени в административных округах проходят конкурсы, фестивали на лучшее оформление городских и придомовых территорий. Специалисты разрабатывают концепции цветочного оформления, а подрядчики воплощают все задуманное в парках и скверах, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году в Тюмени высажено почти миллион цветов. Различные их виды украшают более 18 тыс. кв. м  общественных территорий: парки, скверы, клумбы вдоль дорог, площади.На прошедшем недавно Первом тюменском фестивале цветников "NaTure" участники высадили еще более 30 тыс.  цветов. Их экспозиции после фестиваля продолжают расти и радовать глаз посетителей Комсомольского сквера. Но не только там потрудились профессионалы-энтузиасты! Так, Городскую площадь украшает композиция "Дерево жизни", посвященная Году экологии. Яркие "полотна" цветут на аллее Молодоженов, площади Памяти, Текутьевском бульваре, в Славянском и Телевизионном скверах.

На гостевых улицах Центрального округа установлены многоярусные цветочные вазоны "Гарсия" (45 шт.). Всего на общественных городских территориях округа глаз жителей и гостей Тюмени радует 1 171 мини- клумба.

Новинка этого года – в июле на опорах отремонтированного моста Влюбленных появятся элегантные декоративные кашпо с цветами.

Свою лепту в украшение города вносят и жители, которые высаживают огромное количество самых разнообразных цветов на своих дворах и в палисадниках, становятся активными участниками окружных конкурсов на образцовое содержание, благоустройство и озеленение придомовой территории.

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