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Тюменцам предлагают проверить себя на "Стальном характере"

17:47 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Фонда поддержки спорта

Тюменский забег может стать самым массовым экстремальным забегом страны и проектом международного уровня. В этом году проект "Стальной характер" будет существенно отличаться от забегов прошлых лет своим масштабом и форматом. 

Организаторы планируют преодолеть рекорд прошлого года в 3000 участников и собрать на забеге пять тысяч человек. На сегодняшний день заявки на участие подали уже более 3 тыс. 500 человек.

На базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", будет организовано несколько массовых стартов. Следить за происходящим смогут зрители на трибунах. Болельщики и участники также смогут посетить организованные фуд-корты и специальные зоны отдыха. Забег пройдет  8 июля.

Проект "Стальной характер" - это забег по экстремальной полосе препятствий, который является новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом. Цель участников – пройти трассу командой, а не бороться и соревноваться друг с другом. Создание командного духа между незнакомыми людьми, участвующими в забеге и объединение вокруг идей здорового образа жизни и патриотизма - вот те ценности, которые вкладывают в проект организаторы.

Дистанция "Стального характера" сложна также с психологической точки зрения. По дороге к финишу участники преодолеют грязевые и ледяные ванны, колючую проволоку, высокие стены, обрывы и другие препятствия. Но с помощью команды все препятствия из недоступных становятся преодолимыми, пишет "Мой портал".  

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