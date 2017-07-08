Мотопробег "Волна памяти" состоится в Тюмени

Тюменская линия

Акция "Волна памяти" стартует в Тюмени. Организаторы планируют привлечь внимание остальных участников дорожного движения к проблеме безопасности и несоблюдения правил на городских и пригородных трассах.

В мотопробеге примут участие тюменцы, а также байкеры из других городов России. Кроме того, о жертвах на дорогах вспомнят участники из Беларуси, Азербайджана и Монголии, которые также приедут в областную столицу, чтобы поучаствовать в мотопробеге. С запада "Волна памяти" отправится из Европы – с мыса Рока, Португалии.

В Тюмень байкеры приедут 7 июля после обеда, а уже утром 8 июля отправятся дальше. Встреча колонны участников традиционно пройдёт у стелы "Тюмень" на Московском тракте.

Отметим, что ежегодно, с 2012 года, проходит всероссийский мотопробег "Волна памяти", который является самым длинным мотопробегом-эстафетой в России. В этом году акция станет международной – к россиянам присоединятся байкеры из других стран, пишет "Мой портал".

В преддверии события в прямом эфире проекта "Talk – разговоры с толком" президент тюменского байк-клуба Liferoad Владимир "Граф" Шевченко поделился мнением о соблюдении скоростного режима водителями мотоциклов.

"Правила написаны для нас и для того, чтобы сохранить свою жизнь, мы должны их придерживаться. Соблюдая скоростной режим, мотоциклисты смогут успеть вовремя остановится и, возможно, предотвратят дорожно-транспортное происшествие. Таким образом они успеют заметить нарушение со стороны велосипедиста, мотоциклиста, автомобилиста и любого другого участника дорожного движения".