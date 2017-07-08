up

8.07.2017 суббота

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 16..18 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Мотопробег "Волна памяти" состоится в Тюмени

08:14 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Акция "Волна памяти" стартует в Тюмени. Организаторы планируют привлечь внимание остальных участников дорожного движения к проблеме безопасности и несоблюдения правил на городских и пригородных трассах.

В мотопробеге примут участие тюменцы, а также байкеры из других городов России. Кроме того, о жертвах на дорогах вспомнят участники из Беларуси, Азербайджана и Монголии, которые также приедут в областную столицу, чтобы поучаствовать в мотопробеге. С запада "Волна памяти" отправится из Европы – с мыса Рока, Португалии.

В Тюмень байкеры приедут 7 июля после обеда, а уже утром 8 июля отправятся дальше. Встреча колонны участников традиционно пройдёт у стелы "Тюмень" на Московском тракте.

Отметим, что ежегодно, с 2012 года, проходит всероссийский мотопробег "Волна памяти", который является самым длинным мотопробегом-эстафетой в России. В этом году акция станет международной – к россиянам присоединятся байкеры из других стран, пишет "Мой портал".

В преддверии события в прямом эфире проекта "Talk – разговоры с толком" президент тюменского байк-клуба Liferoad Владимир "Граф" Шевченко поделился мнением о соблюдении скоростного режима водителями мотоциклов.

"Правила написаны для нас и для того, чтобы сохранить свою жизнь, мы должны их придерживаться. Соблюдая скоростной режим, мотоциклисты смогут успеть вовремя остановится и, возможно, предотвратят дорожно-транспортное происшествие. Таким образом они успеют заметить нарушение со стороны велосипедиста, мотоциклиста, автомобилиста и любого другого участника дорожного движения".

Последние новости

09:29 В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия
09:14 Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья
09:01 Разработка тюменского ученого рекомендована к внедрению в агрохозяйствах УФО
08:14 Мотопробег "Волна памяти" состоится в Тюмени
18:53 Свадебный бум в регионе: более ста пар поверили в магию трех семерок Фото
18:30 На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто
18:19 Первый день "Лета в Тобольском кремле" пройдет с аншлагом
18:08 Школьники Тюменского района участвуют в проектах аграриев
17:58 8 июля - события дня
17:47 Тюменцам предлагают проверить себя на "Стальном характере"
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Владимир Якушев вручил награды жителям Упоровского района

У Упоровского района есть серьезный потенциал для роста, считает Владимир Якушев

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Разработка тюменцев повысит эффективность рыбоводческих хозяйств

Общество

В ООН приняли конвенцию о полном запрете ядерного оружия

Разработка тюменского ученого рекомендована к внедрению в агрохозяйствах УФО

Мотопробег "Волна памяти" состоится в Тюмени

Спорт

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Тюменка добилась серебряного успеха в Подмосковье

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+