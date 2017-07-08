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Тюменцев приглашают сдать стеклянные бутылки

10:41 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
urbanicity.ca

В Тюмени пройдет вторая общегородская акция по сбору стекла. 22 июля каждый желающий сможет сдать на переработку баночное, бутылочное, оконное стекло.

В этот день в городе откроется пять точек сбора, куда можно будет принести старые стеклянные банки, выставленные окна, баночки от детского питания и другой стеклянный хлам.  Перечень точек приема: с 10 до 11 часов  -сквер Болгаро-советской дружбы (район Дома обороны); с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут – Заречный проезд 12а (возле магазина "Монетка"); с 11 до 12 часов  – Малыгина, 51;  11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут – Широтная, 80 (ТЦ "Райт"); с 12 до 13 часов  – сквер "Казачьи луга" (р-н Лесобазы, ост. Жилой массив).

Во время первого сбора стекла, которая прошла в июне, тюменцам удалось собрать 850 килограммов сырья. Компания- приемщик "Экосити" осталась довольна результатом. От нынешнего количества участников и объема собранного сырья зависит то, насколько регулярными такие акции будут, пишет "Вслух.ру". 

 

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