Тюменцев приглашают сдать стеклянные бутылки

urbanicity.ca

В Тюмени пройдет вторая общегородская акция по сбору стекла. 22 июля каждый желающий сможет сдать на переработку баночное, бутылочное, оконное стекло.

В этот день в городе откроется пять точек сбора, куда можно будет принести старые стеклянные банки, выставленные окна, баночки от детского питания и другой стеклянный хлам. Перечень точек приема: с 10 до 11 часов -сквер Болгаро-советской дружбы (район Дома обороны); с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут – Заречный проезд 12а (возле магазина "Монетка"); с 11 до 12 часов – Малыгина, 51; 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут – Широтная, 80 (ТЦ "Райт"); с 12 до 13 часов – сквер "Казачьи луга" (р-н Лесобазы, ост. Жилой массив).

Во время первого сбора стекла, которая прошла в июне, тюменцам удалось собрать 850 килограммов сырья. Компания- приемщик "Экосити" осталась довольна результатом. От нынешнего количества участников и объема собранного сырья зависит то, насколько регулярными такие акции будут, пишет "Вслух.ру".