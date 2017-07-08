Опережающее профессиональное обучение доступно в Тюменской области

Тюменская линия

Содействие в кадровом обеспечении предприятий, реализующих инвестиционные проекты — одна из приоритетных задач органов службы занятости Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Предприятия региона используют опережающее профессиональное обучение работников при модернизации производства и необходимости получения работниками новых, более востребованных квалификаций. Это помогает людям сохранить рабочие места даже после преобразования производственного процесса, а предприятию – сохранить преданных работников в новом качестве.

С начала 2017 года на базе Учебно-курсового комбината "Тюменнефтекомплектгазстрой" организовано опережающее профессиональное обучение для 50 работников предприятия, реализующего приоритетное направление инвестиционной деятельности — производство стеклотары в УРФО.

Обучение ведется по профессиям: стропальщик, оператор очистных сооружений, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, выполнение газоопасных работ и другие. После завершения учебы все специалисты вернутся на свое предприятии, где будут работать уже по полученной профессии.