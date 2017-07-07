8 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется экофестиваль "Мятный день", посвященный Году экологии.

В Тюмени состоятся мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В Тюменском районе в 12 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется экстремальный забег "Стальной характер" в рамках программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл".

В с. Ярково в 11 часов на стадионе (ул. Первомайская, 20) начнется областной национальный татарский праздник "Сабантуй".

В с. Упорово в 12 часов начнется празднование 85-летия Упоровского района.

Этот день в истории:

В 52 году до н. э. основан Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих "Записках о Галльской войне".

В 1926 году создано государство Саудовская Аравия.

В 1944 году введено почетное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства".

В 1950 году родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон".

В 1997 году в России принято новое положение о паспорте - его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет.