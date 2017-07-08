9 июля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Комсомольском сквере начнется фестиваль отцов и детей #ПАПАТУТ.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском технопарке (зал "Атриум") состоится телемост с республикой Татарстан в рамках Школы инновационного мышления, посвященный открытию VI международного форума "Летний кампус Президентской Академии". Встреча завершится дискуссионной онлайн-площадкой "Предпринимательство: от идеи к успеху".

В Тобольске в 12 часов в Центре сибирско-татарской культуры начнется национальный праздник "Сабантуй".

Этот день в истории:

В 1762 году в Санкт-Петербурге произошел государственный переворот, в ходе которого императора Петра III свергла с престола его супруга Екатерина, которая позже стала Великой.

В 1938 году в магазины Великобритании поступили 35 млн противогазов.

В 1957 году открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

В 1974 году в составе комитета по госбезопасности СССР создано спецподразделение по борьбе с терроризмом, получившее название "Альфа".

В 1993 году в России был принят закон "Об авторском и смежных правах".