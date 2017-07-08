Тюменские студенты поработают на Ямале

Тюменская линия

Студенты Тюменского техникума водного транспорта, Западно-Сибирского государственного техникума и тюменского лесотехникума выехали на работу в составе строительного отряда "Дорожник" Тюменской области. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, трудиться бойцы будут на нефтегазоконденсатном месторождении "Бованенково" на полуострове Ямал, в "Заполярпромгражданстрой", подразделение СМУ-7.

Место работы ребята выбрали не случайно: сотрудничество с предприятием Заполярпромгражданстрой ведется уже несколько лет. Работодатель предлагает ребятам не только совершенствоваться в профессии, но и попробовать на вкус романтику Севера, а также достойный заработок и условия труда.

Бойцам предстоит трудиться в две смены в условиях Заполярья на дорожно-строительных работах и благоустройстве территории строительных объектов. Работать тюменцы будут 2 месяца.

Их расселят в вахтовом поселке, расположенном вблизи от строительных площадок. Условия работы будут такими же, как и у остальных рабочих: полноценное трехразовое питание, проживание в комфортных бытовых вагончиках либо модульных блоках. Для студентов участие в таких проектах — хорошая возможность приобрести опыт работы на крупном предприятии, пишет "Мегатюмень".