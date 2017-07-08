Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

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Малый бизнес начинает осваивать тюменское "Мертвое море". Пока из-за холодной погоды и дождей туристический поток на озере упал.

В этом июне на озере Соленом близ села Окунево Бердюжского района было организовано выездное питание силами индивидуальных предпринимателей из Бердюжского района, рассказал глава села Сергей Курков.

"Из района приезжал индивидуальный предприниматель, выставлял свою передвижную точку по продаже фаст-фуда рядом с озером. Но пока что спрос был небольшой: холодно и туристов мало. Нынче всего до сотни машин доходило в жаркие дни, тогда как обычно людей и транспорта в разы больше", - пояснил глава села.

Он также добавил, что до сих пор в бюджет села не поступили средства, выделенные областными властями на благоустройство территории озера, вывоз мусора и ремонт туалетов. Ранее, уточнил Курков, таких проблем никогда не возникало.

Озеро Соленое — памятник природы регионального значения, находящийся близ села Окунево Бердюжского района Тюменской области. На дне водоема залегает большое количество целебной грязи, которая может применяться в лечении артритов, оститов, псориаза, хронических форм экзем и даже заболеваний гинекологии. Ее целебные свойства были подтверждены исследованиями Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Минерализация озера (достигает, по некоторым данным, до 250 промилле) сравнима с соленостью Мертвого моря в Израиле. Сельские власти поддерживают на озере чистоту и порядок своими силами, пишет "Вслух.ру".