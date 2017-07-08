Третий том энциклопедии об истории журналистики выпустят в Тюмени

litcult.ru

Книга "Тюменское телевидение: век XX-- век XXI" выйдет в свет до 20 октября и будет приурочена к 60-летию местного ТВ. Пока же редакторский коллектив готовится вносить правки в пилотный вариант издания.

"В книге около трехсот персоналий и собрать полные и достоверные сведения обо всех – задача довольно сложная. Многих героев повествования уже нет в живых, а ставить знак вопроса, скажем, вместо даты смерти в таком серьезном издании нельзя. На помощь приходят друзья, родственники, бывшие коллеги журналиста", - рассказал координатор проекта Иван Кнапик

Третий том, как и предыдущие два, выйдет тиражом тысячу экземпляров. В первую очередь издание вручат ветеранам-телевизионщикам, и тем, кто трудится сейчас.

Презентация книги запланирована на 20 октября во время торжественной церемонии по поводу 60-летия местного ТВ. После оцифровки трехтомника его смогут читать во всех школьных и муниципальных библиотеках региона – их более тысячи, пишет газета "Тюменская область сегодня".