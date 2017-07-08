up

8.07.2017 суббота

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 17..19 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Студенты аграрного университета могут пройти практику на "Тюменском бройлере"

18:46 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tatzpp.ru

Около 50 студентов ежегодно проходит практику на птицефабрике "ПРОДО-Тюменский бройлер". Сейчас на одном из крупнейших предприятия Тюменского района трудится более полутора тысяч человек. Начиная с третьего курса, заинтересованные в трудоустройстве студенты тюменского аграрного вуза пробуют себя в будущей профессии.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко шанс быть принятым на работу всегда есть, правда для этого нужно выполнить ряд условий.

"У нас достаточно жесткие требования. Несмотря на то, что приглашение на практику могут получить многие студенты, остаются лишь единицы с курса. У нас на производстве нет дилетантов и в новом сотруднике должны быть стопроцентная уверенность", - рассказала она. 

На предприятии предпочитают выстраивать с сотрудниками долгосрочные отношения. Каждый соискатель рабочего места проходит тестирование, по результатам которого и принимается решение. 

Последние новости

19:36 В Тюменской области подвели итоги ЕГЭ
18:46 Студенты аграрного университета могут пройти практику на "Тюменском бройлере"
18:00 9 июля - события дня
17:32 Владимир Путин посетит открытие выставки ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге
17:06 Тюменским родителям помогут выбрать методики раннего развития для детей
16:52 Тюменские школьники поборются за путевки на World Robot Olympiad
16:46 Инспекторы ДПС проводят уроки мотобезопасности для тюменских подростков
15:46 Упоровский район отмечает 85-летний юбилей Фото
15:18 Британские астрономы собираются создать сверхновую в лаборатории
15:13 Третий том энциклопедии об истории журналистики выпустят в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Владимир Якушев вручил награды жителям Упоровского района

У Упоровского района есть серьезный потенциал для роста, считает Владимир Якушев

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

В Тюменской области подвели итоги ЕГЭ

Студенты аграрного университета могут пройти практику на "Тюменском бройлере"

9 июля - события дня

Спорт

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Тюменка добилась серебряного успеха в Подмосковье

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+