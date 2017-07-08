Студенты аграрного университета могут пройти практику на "Тюменском бройлере"

tatzpp.ru

Около 50 студентов ежегодно проходит практику на птицефабрике "ПРОДО-Тюменский бройлер". Сейчас на одном из крупнейших предприятия Тюменского района трудится более полутора тысяч человек. Начиная с третьего курса, заинтересованные в трудоустройстве студенты тюменского аграрного вуза пробуют себя в будущей профессии.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко шанс быть принятым на работу всегда есть, правда для этого нужно выполнить ряд условий.

"У нас достаточно жесткие требования. Несмотря на то, что приглашение на практику могут получить многие студенты, остаются лишь единицы с курса. У нас на производстве нет дилетантов и в новом сотруднике должны быть стопроцентная уверенность", - рассказала она.

На предприятии предпочитают выстраивать с сотрудниками долгосрочные отношения. Каждый соискатель рабочего места проходит тестирование, по результатам которого и принимается решение.