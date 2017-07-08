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В Тюменской области подвели итоги ЕГЭ

19:36 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

В Тюменской области подвели итоги единого государственного экзамена. Выпускники побили рекорды прошлых лет по количеству 100-балльников.

Если в 2016 году (при сопоставимом количестве выпускников) высший балл на экзамене получили 30 ребят, сейчас – 41. 

Физика, химия, география, литература, русский язык, история – вот предметы, на которых одиннадцатиклассники показали отличные знания.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, рекордное количество стобальников – 27 человек в этом году на ЕГЭ по русскому языку (в прошлом году высший балл получили 15 выпускников). Максимальными результатами ЕГЭ могут похвастаться языковеды нескольких тюменских школ.

Увеличилось и количество тех, кто набрал 80 и более баллов - 19% выпускников. Среди будущих инженеров, которые сдавали экзамен по физике, стобальников трое: в тюменской школе №65 и гимназии ТюмГУ. Физика является вступительным экзаменом для будущих инженеров, нефтяников, строителей, геологов, энергетиков и т.д. В этом году этот предмет стал вторым по популярности.

Еще три выпускника из тюменского лицея №93 и ишимской школы №7 набрали заветную сотню на ЕГЭ по химии. 

Добавим, что еще трое тюменских выпускников "автоматом" получили по 100 баллов по трем предметам: химии, литературе и русскому языку. Ребята стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. К слову, победители олимпиад могут поступить в любой вуз России без экзаменов, если выбирают специальность по профилю олимпиады, пишет "АиФ в Западной Сибири". 

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