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Фестиваль семейного туризма пройдет в Вагае

11:08 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
photos.wikimapia.org

В селе Вагай Тюменской области пройдет фестиваль семейного туризма "Вагайские просторы". Во второй раз мероприятие соберет около 400 жителей Вагайского района, Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима.

"Наша задумка понравилось участникам, мы добились, чего хотели в прошлом году, а если понравилось нашим гостям, значит, надо развиваться дальше. Фестиваль в 2017 будет отличаться масштабами — если в прошлом году было 150 человек, то в этом планируем удвоить количество отдохнувших на нашей площадке любителей семейного туризма. Увеличиваем и количество площадок, клубов по интересам", — отметил организатор фестиваля Ильдар Гайсин.

Открытие фестиваля состоится 8 июля, а сам праздник продлится до 9 числа. Гостей ожидает соревнование по ловле рыбы, мастер-класс от чемпиона Тюменской области по рыбной ловле Руслана Файзуллина по спиннинговым удилищам и приманкам, конкурс по приготовлению ухи по-Вагайски. Для всех желающих будет работать прокат катамаранов и квадроциклов. Команда "Достойный выбор" организует полосу препятствий и лучный бой. Дети смогут развлечься на специальной площадке с пони. Вечером гостей фестиваля ожидают две дискотеки — взрослая и детская. Активный день завершат песни у костра.

Фестиваль семейного туризма "Вагайские просторы" стал одним из победителей грантового конкурса проектов "Моя идея" и получил поддержку в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что по итогам первой волны конкурса "Моя идея" 29 лучших социальных проектов от молодежи региона получили гранты на реализацию до конца этого года. Прием заявок от участников второй волны до 15 августа. В 2017 грантовый фонд "Моей идеи" увеличен до 3,5 млн рублей, сообщает "КП-Тюмень".

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