Врачи рекомендуют тюменцам не пренебрегать онкоскринингами

Тюменская линия

Специалисты "Медицинского города" с удовлетворением отмечают растущую активность тюменцев в проведении специальных онкоскринингов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Регулярное обследование рекомендуется проходить всем людям старше 40 лет. Первое место по охвату населения различными видами профилактических осмотров занимает флюорография органов грудной клетки – 41,3% от всех видов исследований, а в абсолютных цифрах - 835 тыс. 775 человек. На втором месте по количеству обследований находится анкетный скрининг, с количеством 375 тыс. 437 обследованных лиц, что составляет 18,5% от всех исследований.

Врачи "Медгорода" призывают тюменцев вовремя заботиться о своем здоровье и своевременно проходить онкоскрининги. Они позволяют вовремя обнаружить заболевание, а значит, сделать серьезный шаг на пути к полному выздоровлению.