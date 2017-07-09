up

9.07.2017 воскресенье

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Врачи рекомендуют тюменцам не пренебрегать онкоскринингами

13:57 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Специалисты  "Медицинского города" с удовлетворением отмечают растущую активность тюменцев в проведении специальных онкоскринингов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Регулярное обследование рекомендуется проходить всем людям старше 40 лет. Первое место по охвату населения различными видами профилактических осмотров занимает флюорография органов грудной клетки – 41,3% от всех видов исследований, а в абсолютных цифрах - 835  тыс. 775 человек. На втором месте по количеству обследований находится анкетный скрининг, с количеством 375 тыс. 437 обследованных лиц, что составляет 18,5% от всех исследований.

Врачи "Медгорода" призывают тюменцев вовремя заботиться о своем здоровье и своевременно проходить онкоскрининги. Они позволяют вовремя обнаружить заболевание, а значит, сделать серьезный шаг на пути к полному выздоровлению.

Последние новости

15:31 Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз
15:09 Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды
14:40 Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России
14:14 Студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills
13:57 Врачи рекомендуют тюменцам не пренебрегать онкоскринингами
13:18 Житель Заводоуковска спас жизнь семилетнему мальчику
12:43 Водителей региона предупреждают об ограничении движения на тюменских трассах
12:35 Папа римский Франциск запретил причащаться безглютеновым хлебом
12:07 При помощи портала "Тюмень-наш дом" горожане решили более двухсот вопросов
11:55 Наводнение в Японии усиливается
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз

Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды

Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России

Спорт

1:2 – ФК "Тюмень" терпит поражение на старте сезона

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+