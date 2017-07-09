up

9.07.2017 воскресенье

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills

14:14 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

Будущие железнодорожники – студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса защитили дипломные работы.

В своих исследованиях студенты предложили идеи по технической диагностике и ремонту узлов подвижного состава, по снижению вредных производственных факторов, влияющих на экологию окружающей среды. Работы будущих техников и машинистов оценивала комиссия, в которую вошли представители железнодорожной компании.

Напомним, в регионе действует дуальная система образования, благодаря которой ребята большую часть обучения проводят не в классах за партами, а на реальном производстве, постигая азы профессии и общаясь с уже состоявшимися профессионалами. Кроме этого студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills, где будущие работодатели могли увидеть молодых специалистов "в деле".

Студенты отметили плюсы такого взаимодействия. Благодаря этому они смогли разработать такие проекты, которые могут быть воплощены в жизнь, заявить о себе и способствовать дальнейшему трудоустройству, пишет "АиФ в Западной Сибири".

 

Последние новости

15:31 Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз
15:09 Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды
14:40 Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России
14:14 Студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills
13:57 Врачи рекомендуют тюменцам не пренебрегать онкоскринингами
13:18 Житель Заводоуковска спас жизнь семилетнему мальчику
12:43 Водителей региона предупреждают об ограничении движения на тюменских трассах
12:35 Папа римский Франциск запретил причащаться безглютеновым хлебом
12:07 При помощи портала "Тюмень-наш дом" горожане решили более двухсот вопросов
11:55 Наводнение в Японии усиливается
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

У рыбной отрасли Тюменской области хорошее будущее, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: почтовики выполняют важную социальную миссию и внедряют современные технологии

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз

Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды

Еще два самолета-амфибии дополнят авиапарк Сибирского регионального центра МЧС России

Спорт

1:2 – ФК "Тюмень" терпит поражение на старте сезона

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+