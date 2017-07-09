Студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills

rzd.ru

Будущие железнодорожники – студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса защитили дипломные работы.

В своих исследованиях студенты предложили идеи по технической диагностике и ремонту узлов подвижного состава, по снижению вредных производственных факторов, влияющих на экологию окружающей среды. Работы будущих техников и машинистов оценивала комиссия, в которую вошли представители железнодорожной компании.

Напомним, в регионе действует дуальная система образования, благодаря которой ребята большую часть обучения проводят не в классах за партами, а на реальном производстве, постигая азы профессии и общаясь с уже состоявшимися профессионалами. Кроме этого студенты сдали выпускные экзамены по стандартам Worldskills, где будущие работодатели могли увидеть молодых специалистов "в деле".

Студенты отметили плюсы такого взаимодействия. Благодаря этому они смогли разработать такие проекты, которые могут быть воплощены в жизнь, заявить о себе и способствовать дальнейшему трудоустройству, пишет "АиФ в Западной Сибири".