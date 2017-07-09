Госавтоинспекция начинает новую социальную акцию

Тюменская линия

Инициированная ГИБДД в Тюменской области социальная кампания #ДорогиБезДТП будет способствовать снижению аварийности на трассах и в населенных пунктах региона.

Сотрудники ГИБДД на федеральных автодорогах проведут совместные мероприятия с водителями-дальнобойщиками, призывая автомобилистов к дорожной безопасности через гражданские радиостанции, а также с волонтерами и медиками, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

В населенных пунктах особое внимание будет уделено дорожной безопасности детей и пешеходов, в том числе в темное время суток. Автоинспекторы проведут массовые уроки для юных велосипедистов и пешеходов, с родителями детей будут проведены мастер-классы по выбору детских автокресел, изготовлению и популяризации световозвращающих приспособлений.

Участникам дорожного движения волонтеры и автоинспекторы вручат 80 тысяч открыток и памяток по различным темам безопасности дорожного движения, самые активные участники мероприятий получат ароматизаторы с призывами к вежливому поведению на дорогах.