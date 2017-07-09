Тюменские ученые заявили о спаде спроса на жилье в 2031 году

Тюменская линия

Cпад покупательной активности первичного жилья ожидается в Тюменской области с 2031 по 2042 годы. С таким прогнозом выступили специалисты кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ.

В своих исследованиях ученые опираются на несколько факторов. "Согласно данным статистической базы 2016 года, самыми крупными в Тюменской области являются возрастные группы 25-29 лет и 30-34 лет, – говорит инициатор работы Ирина Корнилова. – При этом, по данным агентств недвижимости, средний возраст покупателей первичного жилья в 2016 году составил 26-35 лет. Смещение возрастных групп показывает, что к 2031 году данные группы сменятся менее крупными, рожденными в период демографического кризиса".

По мнению социологов, в Тюменской области преобладающая по численности возрастная группа, готовая активно приобретать недвижимость, появится только к 2042 году. Как пояснила доцент кафедры общей и экономической социологии Наталья Мальцева, тюменский рынок недвижимости имеет уникальную в своем роде особенность: входящие в состав области автономные округа, по экспертным оценкам, формируют до 30% реального спроса на рынке недвижимости. Это связано с мощной господдержкой (различные программы по переселению, улучшению жилищных условий и т.п.).

Как сообщили в ТюмГУ, в связи с последующими изменениями в демографической структуре потенциальных покупателей жилья эксперты рекомендуют застройщикам внимательно следить за демографией городов, учитывать данный фактор и особенности региона при составлении планов по объемам строительства и разработке стратегий взаимодействия с целевой аудиторией, пишет "Вслух.ру".