Тюменцев приглашают на чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению в формате dB Drag Racing

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Знаменитый проект Team Alphard Russia посетит Тюмень в рамках этапа соревнований dB Drag Racing 2017. Он стартует 15 июля на парковке гипермаркета "Окей" (ул. Профосоюзная, 1).

Тюменцев приглашают стать участниками небывалого праздника автозвука – официального IХ этапа Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению в формате dB Drag Racing и Bass Race.

Специальным гостем мероприятия станет Сергей Ремизов - чемпион мира в классе Extreme 5K (ограничение по мощности до 5 киловатт). Его лучший результат на сегодня - 177,5 дБ. Рекорд по звуку установлен 28 мая 2017 года в Ростове-На-Дону на автомобиле УАЗ. В Тюмени зрителям обещают знакомство вживую с одним из его громких и интересных проектов - Barkas Team Avatar Russia.

А, пожалуй, самым ожидаемый громкий проект на этапе соревнований dB Drag Racing 2017 в Тюмени станет явление народу газона NEXT прославленной команды Team Alphard Russia.

Участники начнут пребывать на место состязаний уже с 7 утра. Старт судейству автомобилей на площадке будет дан в 9.30. А уже в полдень начнется самое интересное - квалификации в dB Drag и Bass Race и раунды на выбывание по итогам.

Церемония награждения победителей состоится в 18 часов, пишет "Тюменская область сегодня".